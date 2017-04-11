В Волгограде «Мерседес» не вписался в туннель на Тулака
Сегодня, 14:01ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Данила Андреевич/ соцсети
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Широкой трехполосной дороги не хватило водителю немецкой иномарки, чтобы благополучно заехать в туннель в Советском районе Волгограда.
Сегодня около полудня мужчина, находившийся за рулем «Мерседеса», не справился с управлением и протаранил бетонные блоки на въезде в тоннель. В результате ДТП водитель не пострадал, а вот его автомобиль получил значительные повреждения - у иномарки разбита вся передняя часть.
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