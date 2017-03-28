В Волгограде 25-летний наркодилер прятал наркотики на детской площадке
Сегодня, 21:40ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Волгограде при сбыте крупной партии синтетического наркотика полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали 25-летнего местного жителя.
Подозреваемый заказывал наркотическое средство через интернет, а затем сбывал его с через тайники. Только на одной из детских площадок у дома по улице Пархоменко полицейские обнаружили 20 «закладок» с наркотическим средством, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
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Обнаружить запрещенное зелье помогла служебная овчарка по кличке «Елка».
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В ходе обыска в квартире у задержанного в кухонном шкафу и тайнике в ванной комнате оперативники нашли пакеты с порошкообразным веществом. Общий вес обнаруженного наркотика составил 1,8 кг.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. За попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.
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