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В Волгограде 25-летний наркодилер прятал наркотики на детской площадке
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде 25-летний наркодилер прятал наркотики на детской площадке
Сегодня, 21:40ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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