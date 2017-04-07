В среднеахтубинском хуторе сгорел неосторожно куривший в доме пенсионер
Сегодня, 09:24ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: ptzgovorit.ru
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В Среднеахтубинском районе во время пожара погиб 68-летний мужчина
Сообщение о возгорании в хуторе Рахинка пожарные получили накануне в 21.00.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, в частном доме, находящемся в переулке Волгоградский, загорелась небольшая пристройка размером 2х3 метра.
Прибывшие на место происшествия расчеты 19-й пожарно-спасательной части через 20 минут потушили огонь. В сгоревшей пристройке был обнаружен погибший мужчина 1949 года рождения.
Пожарные считают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращение с огнем при курении.
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