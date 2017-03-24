В смертельном ДТП в Даниловском районе обвинили воронежского водителя

Следователи областного Управления МВД назвали виновника аварии в Даниловском районе, в которой погиб местный житель. Это 37-летний житель Воронежской области, владелец автомобиля «Nissan Teana».

Дорожная трагедия произошла 24 сентября 2016 года на дороге «Михайловка-Даниловка-Котово».

Как рассказали в пресс-службе Г МВД по Волгоградской области, в пять часов вечера водитель иномарки гнал свою машину на большой скорости. Выехав на встречную полосу, он буквально смял автомобиль «ВАЗ-21150» вместе с 49-летним водителем.

По развалившемуся переду "Лады" можно представить, какой силы был удар. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Воронежцу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде. Виновнику аварии грозит до пяти лет лишения свободы.

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