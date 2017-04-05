В Дзержинском районе под колеса иномарки попали сразу два подростка

В минувшую среду в Дзержинском районе Волгограда автомобиль «Daewoo Nexia» сбил на дороге двух человек.

Под колеса автомобиля попали 16-летний парень и 17-летняя девушка. ДТП произошло в 14.30 напротив дома №50 по улице Землячки.

По информации пресс-службы по Волгоградской области, за рулем иномарки находился 32-летний водитель. Он на зеленый сигнал светофора поворачивал с бульвара 30-летия Победы. В этот момент он сбил подростков, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте.

Место ДТП в Дзержинском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в больницу с переломами ног.

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