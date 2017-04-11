В Астраханской области три злоумышленника из Подмосковья взорвали банкомат

В офисе одного из финансовых учреждений города Харабали Астраханской области совершен подрыв банкомата.

Сообщение о происшествии в полицию поступило в 4 часа утра. На месте преступления стражи порядка обнаружили кислородный и газовый баллоны, травматический пистолет, который потерял один из злоумышленников, изъяты следы пальцев рук и запись с камеры видеонаблюдения.

Фото: Пресс-служба МВД РФ, мвд.рф

Фото: Пресс-служба МВД РФ, мвд.рф

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, камера зафиксировала, как в здание заходят мужчины в масках. Они заносят баллоны с газом и кислородом, соединяют их шлангами, после чего около терминала происходит взрыв. Похитив деньги, злоумышленники скрылись.

Машина, на которой приехали преступники. Фото: Пресс-служба МВД РФ, мвд.рф

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемые приехали на автомобиле с госномером столичного региона. Вскоре возле автозаправки была остановлена «Лада» восьмой модели, за рулем которой находился один из разыскиваемых преступников.

Его сообщников нашли в гостевом доме на базе отдыха вместе с похищенными деньгами в сумме 271 тыс. рублей.

Задержанными оказались три жителя города Электросталь Московской области в возрасте 24-х, 29-ти и 33-х лет. Они пояснили, что собирались с похищенными деньгами улететь в столицу на самолете.