Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Прокуратура заставила облздрав бесплатно выдать лекарства ребенку-инвалиду
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0
Прокуратура заставила облздрав бесплатно выдать лекарства ребенку-инвалиду
Вчера, 07:41ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: static.medportal.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»