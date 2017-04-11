Прокуратура заставила облздрав бесплатно выдать лекарства ребенку-инвалиду

В прокуратуру Дзержинского района Волгограда обратилась мать 5-летнего ребенка-инвалида, которая посетовала на то, что ему не хватает жизненно необходимого лекарства, которым должна обеспечивать область.

Установлено, что, вопреки заключению консилиума врачей ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ, ребенок не получал в полном объеме нужный ему препарат. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

По результатам проверки прокуратура через суд потребовала от регионального комитета здравоохранения ежегодно обеспечивать ребенка необходимым лекарством за счет средств областного бюджета в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения.