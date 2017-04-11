После общения в соцсети с мошенником камышанка лишилась 47 тысяч рублей

В полицию города Камышина обратилась 60-летняя местная жительница, пострадавшая от действий интернет-мошенника.

Женщина рассказала, что после того, как она в соцсети сообщила знакомой реквизиты своей банковской карты, у нее со счета пропали 47 тысяч рублей.