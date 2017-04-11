После общения в соцсети с мошенником камышанка лишилась 47 тысяч рублей
Вчера, 08:31ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: t-traders.com
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В полицию города Камышина обратилась 60-летняя местная жительница, пострадавшая от действий интернет-мошенника.
Женщина рассказала, что после того, как она в соцсети сообщила знакомой реквизиты своей банковской карты, у нее со счета пропали 47 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Камышинский», выяснилось, что интернет-страницу в социальных сетях использовал мошенник, который общался с женщиной от имени ее знакомой. Данные карты он попросил дать под предлогом приобретения бонусов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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