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Под Волгоградом гастарбайтера разорвало снарядом времен войны
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Под Волгоградом гастарбайтера разорвало снарядом времен войны
Сегодня, 10:05ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: flashcrimea.com
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