Под Волгоградом гастарбайтера разорвало снарядом времен войны

Гастарбайтер из Узбекистана стал жертвой собственной неосторожности. В Волгоградскую область он приехал на заработки и устроился на один складов по переработке лука в селе Карповка Городищенского района.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель Городищенского СО СУ СКР региона Михаил Сверкунов, накануне в поле рядом с местом работы 21-летний молодой человек наткнулся на неизвестный снаряд, предположительно времен Великой Отечественной войны, и попытался его разобрать. В этот момент боеприпас сдетонировал. Хотя снаряд, скорее всего, пролежал в земле более 70 лет, взрыв был большой силы и неосторожный молодой человек погиб на месте.