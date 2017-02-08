Областной суд увеличил срок наказания учредителю «Царь-Продукта»

Еще в начале февраля бизнесмен был приговорен к 3 годам лишения свободы за крупное мошенничество с федеральными деньгами.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, установлено, что Дубовицкий предоставил в налоговую инспекцию декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 млн рублей. По документам, якобы фирма-посредник поставила организации «Царь-Продукт» логистическое оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно приобреталось у производителя по меньшей стоимости, чем было указано в налоговой декларации.
Вину Дубовицкий не признал, защита подсудимого просила его оправдать.
Однако во время рассмотрения жалобы в областном суде прокуратура региона оспорила первоначальный приговор ввиду чрезмерной мягкости. В результате Дубовицкому назначено более суровое наказание – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.