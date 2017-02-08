Областной суд увеличил срок наказания учредителю «Царь-Продукта»

В четверг, 20 апреля, Волгоградский областной суд изменил приговор, вынесенный Центральным районным судом учредителю ООО «Царь-Продукт» Александру Дубовицкому.

Еще в начале февраля бизнесмен был приговорен к 3 годам лишения свободы за крупное мошенничество с федеральными деньгами.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, установлено, что Дубовицкий предоставил в налоговую инспекцию декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме свыше 34 млн рублей. По документам, якобы фирма-посредник поставила организации «Царь-Продукт» логистическое оборудование для фасовки мясной продукции. На самом деле оно приобреталось у производителя по меньшей стоимости, чем было указано в налоговой декларации.