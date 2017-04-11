Камышанка познакомилась по телефону с уголовником и лишилась денег

В отдел полиции Камышина обратилась 33-летняя местная жительница, которая стала очередной жертвой мошенников.

По словам женщины, через сервис телефонного оператора она познакомилась с мужчиной. Он рассказал, что отбывает наказание в колонии, но готов исправиться и настроен на долговременные отношения.

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», в ходе переписки знакомый под разными предлогами убедил потерпевшую перевести 40 тысяч рублей, в том числе и якобы на лечение дочери.

Лишь когда женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия по розыску преступника.

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