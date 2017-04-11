33-летнему рязанскому насильнику не удалось отсидеться в Волгограде

В минувшую среду в Волгограде полицейские задержали жителя Рязани, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне оперативники по информации, поступившей в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали насильника в Дзержинском районе. Здесь он с начала марта этого года снимал квартиру.