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Житель Краснослободска обворовал магазин во время застолья с продавцом
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Житель Краснослободска обворовал магазин во время застолья с продавцом
19 апреля, 16:21ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: region.center
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