Житель Краснослободска обворовал магазин во время застолья с продавцом

В полицию города Краснослободска Среднеахтубинского района с заявлением о краже обратился 29-летний индивидуальный предприниматель.

Он сообщил, что в его торговом помещении кто-то похитил выручку в сумме 26 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, оперативникам не пришлось долго искать вора. Подозрение пало на 27-летнего местного жителя, который накануне в компании со своей знакомой, работающей продавцом, распивал в магазине спиртные напитки.

Когда компания продолжила застолье в квартире у продавца, молодой человек похитил у нее из кармана ключи. Вернувшись в магазин, злоумышленник похитил деньги.

Задержанный свою вину признал, часть похищенных денег изъята. Возбуждено уголовное дело. За кражу молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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