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Во Владимирской области уничтожили двух боевиков, готовивших теракты
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Во Владимирской области уничтожили двух боевиков, готовивших теракты
19 апреля, 16:47ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: capost.media
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