Во Владимирской области уничтожили двух боевиков, готовивших теракты

Во Владимирской области сотрудники ФСБ вступили в бой с боевиками, связанными с международными террористическими организациями.

Двое подозреваемых, которые при задержании оказали сопротивление, были ликвидированы сотрудниками спецслужб. На месте операции обнаружены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Владимирской области.

По данным ведомства, завербованные международными террористами уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения собирались изготовить взрывные устройства, чтобы совершить теракты на территории России.