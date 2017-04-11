Во Владимирской области уничтожили двух боевиков, готовивших теракты
19 апреля, 16:47ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: capost.media
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во Владимирской области сотрудники ФСБ вступили в бой с боевиками, связанными с международными террористическими организациями.
Двое подозреваемых, которые при задержании оказали сопротивление, были ликвидированы сотрудниками спецслужб. На месте операции обнаружены компоненты для бомб, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Владимирской области.
По данным ведомства, завербованные международными террористами уроженцы Средней Азии 1991 и 1987 годов рождения собирались изготовить взрывные устройства, чтобы совершить теракты на территории России.
В ФСБ также сообщили, что и в Краснодаре была проведена операция по задержанию экстремистов, у которых оперативники обнаружили взрывчатое вещество, коробки с гайками и религиозно-экстремистскую литературу.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0