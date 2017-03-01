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В Волгограде на экс-директора «ЭМ-Волга» завели дело за задержку зарплаты
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде на экс-директора «ЭМ-Волга» завели дело за задержку зарплаты
19 апреля, 11:34ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: i.kapital.kz
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