В Волгограде на экс-директора «ЭМ-Волга» завели дело за задержку зарплаты

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего директора ООО «ЭМ-Волга» Александра Сидорова в полной невыплате заработной платы своим сотрудникам в течение двух с лишним месяцев.

Зарплату за март 2015 года Сидоров не выплачивал 14 электрикам, хотя деньги на счетах организации имелись. В результате образовалась задолженность на сумму более 300 тыс. рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева.

После жалоб работников было заведено уголовное дело. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.

Свою вину Сидоров признал. Дело будет рассмотрено в судебном участке № 63 Волгоградской области. В качестве максимального наказания бывший директор фирмы может получить до 3 лет лишения свободы.

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