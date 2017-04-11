В Волгограде два человека выпали из окон своих квартир
19 апреля, 13:18ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: teleport2001.ru
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Сразу два инцидента, связанных с выпадением жителей Волгограда из своих квартир - из окна и с балкона, зафиксировано 18 апреля.
В первом случае решающую роль сыграла неосторожность 30-летнего мужчины, который упал с балкона третьего этажа многоквартирного дома по ул. Чебышева в Советском районе Волгограда. Пострадавший получил несколько переломов, в том числе, костей таза и голени, но выжил и был доставлен в 7-ю городскую больницу.
А вот инцидент в Краснооктябрском районе завершился трагически. На ул. им. 39-й Гвардейской дивизии пенсионерка намеренно выпала из окна своей квартиры на седьмом этаже. После падения женщина еще несколько часов была жива, ее доставили в реанимацию 25-й больницы, где она скончалась. По последнему факту следователями районного отдела СУ СКР региона проводится проверка. В частности, выясняется, что толкнуло пенсионерку на отчаянный шаг.
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