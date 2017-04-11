В Волгограде два человека выпали из окон своих квартир

Сразу два инцидента, связанных с выпадением жителей Волгограда из своих квартир - из окна и с балкона, зафиксировано 18 апреля.

В первом случае решающую роль сыграла неосторожность 30-летнего мужчины, который упал с балкона третьего этажа многоквартирного дома по ул. Чебышева в Советском районе Волгограда. Пострадавший получил несколько переломов, в том числе, костей таза и голени, но выжил и был доставлен в 7-ю городскую больницу.