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В Волгограде два человека выпали из окон своих квартир
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде два человека выпали из окон своих квартир
19 апреля, 13:18ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: teleport2001.ru
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