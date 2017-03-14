В Волгограде алиментщик продлил себе исправительные работы на 6 месяцев

В Волгограде к уголовной ответственности привлечен житель Кировского района, долгое время уклонявшийся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.

Задолженность мужчины превысила 150 тысяч рублей. А на предупреждения судебного пристава об административной ответственности он вообще никак не реагировал.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Управления ФССП по региону, злостный алиментщик отказывался официально трудоустраиваться, а также не имел имущества для реализации в счет погашения долга.

После составления приставом административного протокола решением судьи должник был признан виновным в уклонении от уплаты алиментов и наказан обязательными работами сроком на 60 часов.

Однако гражданин не явился на отработку. После чего суд признал его виновным повторно и вынес решение о суточном аресте.

Когда и это не повлияло на поведение должника, мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время гражданину назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев.

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