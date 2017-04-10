В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю школьницу
19 апреля, 10:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: 1pnz.ru
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В минувший вторник в Кировском районе Волгограда под колеса иномарки попала 9-летняя девочка.
Ребенка сбила 32-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем «Mitsubishi ASX».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 11-20 на улице им. 64-й Армии. Автоледи на внедорожнике направлялась в сторону Советского района и напротив дома №20 наехала на школьницу, которая вышла из-за стоявшего автомобиля, чтобы перейти дорогу.
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Место ДТП в Кировском районе.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу.
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