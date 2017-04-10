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В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю школьницу
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю школьницу
19 апреля, 10:26ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: 1pnz.ru
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