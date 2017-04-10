В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнюю школьницу

В минувший вторник в Кировском районе Волгограда под колеса иномарки попала 9-летняя девочка.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 11-20 на улице им. 64-й Армии. Автоледи на внедорожнике направлялась в сторону Советского района и напротив дома №20 наехала на школьницу, которая вышла из-за стоявшего автомобиля, чтобы перейти дорогу.