В Дубовке сотрудница ЗАГСа помогала иностранцам незаконно жить в России

Центральный районный суд Волгограда вынес сегодня приговор бывшему главному специалисту отдела ЗАГС администрации Дубовского района Анне Числовой и местному жителю Оганес Багдасарян. Они признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранцев в нашей стране.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2014 года Багдасарян передал Числовой ксерокопии паспортов трех граждан из Армении, Таджикистана и КНР, а также копии паспортов жительниц Дубовского района Волгоградской области. Сотрудница ЗАГСа сделала по его просьбе ложные свидетельства о браке, на основании которых иностранцам давалось разрешение на временное проживание в России. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник регионального прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.

О махинациях стало известно сотрудникам федеральной службы безопасности. Было заведено уголовное дело. Его расследование проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.