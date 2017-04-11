В Дубовке сотрудница ЗАГСа помогала иностранцам незаконно жить в России

Установлено, что с сентября по ноябрь 2014 года Багдасарян передал Числовой ксерокопии паспортов трех граждан из Армении, Таджикистана и КНР, а также копии паспортов жительниц Дубовского района Волгоградской области. Сотрудница ЗАГСа сделала по его просьбе ложные свидетельства о браке, на основании которых иностранцам давалось разрешение на временное проживание в России. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник регионального прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева.
О махинациях стало известно сотрудникам федеральной службы безопасности. Было заведено уголовное дело. Его расследование проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.
Свою вину подсудимые признали. Суд приговорил Оганеса Багдасаряна к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Анну Числову – к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.