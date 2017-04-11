В Ахтубинске подростки прыгали через вечный огонь на воинском мемориале

Астраханские полицейские выявили в интернете видеоролик, на котором некий подросток демонстрирует свои навыки в паркуре около Вечного огня.

В ходе проведенной проверки выяснилось, что запись была сделана на площади Победы в городе Ахтубинске.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Астраханской области, 7 апреля четверо подростков в возрасте от 15 до 19 лет собрались на мемориальном комплексе погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Младший из них стал показывать приятелям трюки, прыгая через памятные венки и Вечный огонь.

За происходящим наблюдала девушка 1996 года рождения, гулявшая с двумя своими детьми, которые находились в колясках.

15-летний подросток покзывал навыки паркура, прыгая через Вечный огонь и памятные венки Видео Видео: Ахтубинск СЕГОДНЯ, youtube.com

В настоящее время полицейские установили личность автора ролика и всех, кто на нем изображен. Родители подростков привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию. Соответствующие материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и учебные заведения.