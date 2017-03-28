Установлен и задержан убийца Антона Косолапова

Несколько часов назад следователи СУ СКР региона раскрыли громкое убийство 36-летнего Антона Косолапова, который, по некоторым данным, является родственником главы Волгограда (информацию о родственной связи пока никто не опроверг).

О задержанном известно, что он несколько раз был судим за хранение и распространение наркотиков, а с Косолаповым в день его исчезновения виделся для того, чтобы передать Антону партию амфетаминов. Кроме того, дилер задолжал клиенту крупную сумму денег, из-за чего и произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил Антона Косолапова по голове тяжелым предметом, а затем попытался избавиться от улик. Он сжег тело, однако убийцу сгубила жадность. После преступления он передал одному из своих знакомых цепочку с крестиком, снятую со своей жертвы. Данный факт сейчас является основным доказательством вины задержанного.