Установлен и задержан убийца Антона Косолапова

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» источник в правоохранительных органах, подозреваемый, что называется, «поплыл» после того, как вскрылся факт передачи последним своему знакомому золотой цепочки, принадлежавшей погибшему.
О задержанном известно, что он несколько раз был судим за хранение и распространение наркотиков, а с Косолаповым в день его исчезновения виделся для того, чтобы передать Антону партию амфетаминов. Кроме того, дилер задолжал клиенту крупную сумму денег, из-за чего и произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил Антона Косолапова по голове тяжелым предметом, а затем попытался избавиться от улик. Он сжег тело, однако убийцу сгубила жадность. После преступления он передал одному из своих знакомых цепочку с крестиком, снятую со своей жертвы. Данный факт сейчас является основным доказательством вины задержанного.
Сотрудники центрального аппарата СУ СКР региона, куда передано дело, пока не успели провести следственных действий в отношении подозреваемого. Еще одна важная и заметная улика – угнанный Range Rover, который принадлежит сожительнице Антона Косолапова, пока не найден.