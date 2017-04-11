Полиция задержала 7 человек, сбывавших фальшивые деньги в Волгограде

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух жителей Самарской области и пятерых волгоградцев, которые подозреваются в сбыте заведомо поддельных денежных банкнот.

В период с августа 2016-го по март 2017 года они расплачивались фальшивыми купюрами номиналом в одну и пять тысяч рублей в торговых точках, на рынках и в заведениях общественного питания.

Один из моментов сбыта фальшивой 5-тысячной купюры в кафе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, деятельность подозреваемых была пресечена при попытке сбыта 40 поддельных 5-тысячных купюр на одном из рынков города Тольятти.

Возбуждено уголовное дело. Некоторые из задержанных дали признательные показания. В настоящее время четверо уже заключены под стражу.

Вместе с пачкой фальшивых купюр у задержанных было изъято оружие. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По версии оперативников, преступной группе удалось сбыть фальшивки на сумму более миллиона рублей, которые они приобретали у неустановленных лиц.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фальшивомонетчики Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру