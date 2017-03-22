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На севере Волгограда водитель ради выгоды слил отходы в канализацию города
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На севере Волгограда водитель ради выгоды слил отходы в канализацию города
19 апреля, 15:56ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru/
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