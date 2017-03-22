На севере Волгограда водитель ради выгоды слил отходы в канализацию города

В Тракторозаводском районе Волгограда инспекторы облкомприроды вместе с полицейскими во время рейда задержали водителя ассенизаторского автомобиля, который незаконно сливал жидкие отходы в городскую канализацию.

Около 9 часов вечера нарушитель недалеко от кладбища незаконно подсоединился к колодцу централизованной системы водоотведения, чтобы сбросить нечистоты, откачанные ранее из выгребной ямы частного дома.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, задержанный водитель оказался злостным нарушителем. В этом году он уже трижды привлекался к административной ответственности, а в 2016-ом – 8 раз. Общая сумма штрафов составила 28 тысяч рублей.

В облкомприроды отметили, что на территории Волгограда и Волжского работают официальные пункты приема, где жидкие отходы можно утилизировать по цене 50-60 рублей за кубометр. Однако некоторые предприниматели стараются сэкономить в ущерб окружающей среде.

Информацию о правонарушении экологи направят в лицензирующий орган и налоговую инспекцию для решения вопроса о привлечении водителя к административной ответственности. В адрес ООО «Концессии водоснабжения» будет выдано представление для принятия мер, исключающих возможность самовольного подключения к канализационному колодцу в Тракторозаводском районе.

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