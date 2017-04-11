Инцидент с падением пациента c каталки получил неожиданную развязку

Мужчина, доставленный в лечебное учреждение с диагнозом «инсульт», упал с каталки. В результате при ударе о пол пенсионер получил ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости и открытый перелом носа. Мужчина скончался в 23:45 в тот же день.
Шокирующее происшествие получило широкий общественный резонанс. В больнице с проверкой побывали сотрудники Росздравнадзора, а расследование этого инцидента было взято на особый контроль руководством СУ СКР региона.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона Владислав Подшибякин, в ходе проверки был опрошен медперсонал больницы. В частности, фельдшер скорой помощи, которая выехала на вызов к Владимиру Пивоварову, рассказала, что по приезду в больницу выгрузить больного из машины ей помог водитель, а затем она транспортировала пенсионера в присутствии его супруги по узкому коридору в приемный покой.
Внезапно у мужчины произошла судорога, и он упал с каталки, получив тяжелейшие травмы. Эту же информацию подтвердила и жена погибшего, хотя в первый день после трагедии женщина была очень эмоциональна и винила в трагедии медиков. Поскольку медперсонал больницы, в том числе фельдшер, действовали в рамках своих должностных обязанностей, а фактов проявления халатности с их стороны установлено не было, смертельный инцидент в больнице №5 был квалифицирован следователями как несчастный случай. И 14 апреля проверка была прекращена.