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Инцидент с падением пациента c каталки получил неожиданную развязку
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Инцидент с падением пациента c каталки получил неожиданную развязку
19 апреля, 13:09ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: kazanpress.ru
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