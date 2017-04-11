Житель Михайловки, заготовивший 28 кг марихуаны, идет под суд

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Михайловки Юрия Денисова. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В сентябре прошлого года Денисов, по версии следствия, на одном из полей собрал дикорастущую коноплю и уже дома изготовил из нее наркотические средства: 27 кг марихуаны и более 1,3 кг смеси семян конопли с содержащими наркотическое средство частями растения.

Затем, как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, обвиняемый упаковал наркотики в полимерные мешки и пластиковую бочку и спрятал их у себя дома и у своих родных.

В ноябре в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий схрон с наркотиками обнаружили сотрудники регионального УФСБ. Сотрудники ведомства также осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела и вели предварительное расследование.