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Житель Михайловки, укравший 2 коробки с мороженым, может сесть на 5 лет
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Житель Михайловки, укравший 2 коробки с мороженым, может сесть на 5 лет
18 апреля, 17:38ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: aur-vesti.ru
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