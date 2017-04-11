Житель Михайловки, укравший 2 коробки с мороженым, может сесть на 5 лет

Ночью в полицию Михайловки позвонил водитель такси, который стал свидетелем кражи из торгового павильона.

Он сообщил, что видел, как неизвестный проник в магазин, разбив окно, а через несколько минут скрылся с похищенным товаром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Им оказался неоднократно судимый 27-летний местный житель.

В содеянном он сознался и вернул похищенные деньги в сумме 10 тысяч рублей и две коробки с мороженым.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье «Кража», по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

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