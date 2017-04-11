Волгоградские жрицы любви задержаны под Москвой

Целую группу представительниц древнейшей профессии полицейские задержали в лесу под Подольском.

Как сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД, в ходе проверочной закупки была задокументирована деятельность «мобильного борделя», который располагался на подъезде к Москве.

12 девушек сидели в ГАЗели. Когда подъезжал клиент, они выходили на своеобразный смотр-конкурс. Цену на свои услуги жрицы любви держали по провинциальным меркам высокую – от 8 до 10 тыс. рублей за ночь утех и от 1,5 до 3,5 тысячи рублей за экспресс-обслуживание на месте.

В «отряде» путан были сплошь приезжие совершеннолетние девушки - из Волгограда, Пскова, Курска, а также из бывших советских азиатских республик. Ни единой представительницы Москвы и Подмосковья в лесу не обнаружилось.