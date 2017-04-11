Волгоградские жрицы любви задержаны под Москвой

Как сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД, в ходе проверочной закупки была задокументирована деятельность «мобильного борделя», который располагался на подъезде к Москве.
12 девушек сидели в ГАЗели. Когда подъезжал клиент, они выходили на своеобразный смотр-конкурс. Цену на свои услуги жрицы любви держали по провинциальным меркам высокую – от 8 до 10 тыс. рублей за ночь утех и от 1,5 до 3,5 тысячи рублей за экспресс-обслуживание на месте.
В «отряде» путан были сплошь приезжие совершеннолетние девушки - из Волгограда, Пскова, Курска, а также из бывших советских азиатских республик. Ни единой представительницы Москвы и Подмосковья в лесу не обнаружилось.
После задержания они были доставлены в отделение полиции, где за оказание интимных услуг на них составлены административные протоколы. К слову, размер штрафа по сравнению с заработком мизерный - 1,5 тысячи рублей. А вот организатору «мобильного борделя» - 39-летней жительнице Подольска - грозит до 5 лет тюрьмы. Женщина была отпущена под подписку о невыезде.