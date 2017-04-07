В Волжском пенсионер на иномарке врезался в «Ладу»: пострадали 2 ребенка

В Волжском пенсионер на иномарке врезался в «Ладу»: пострадали 2 ребенка

При столкновении автомобилей «Subaru Forester» и «Лада Приора» были травмированы малолетние мальчик и девочка.

Авария произошла накануне оло девяти часов утра на пересечении улиц Александрова и Дружбы.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 78-летний водитель иномарки врезался в отечественную легковушку, когда она выехала на перекресток с улицы Дружбы.

В салоне «Лады», принадлежащей 40-летней волжанке, находились 9-летний мальчик и 4-летняя девочка. В аварии травмы получили оба ребенка. С места ДТП они были доставлены в детскую больницу.

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