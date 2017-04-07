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В Волжском пенсионер на иномарке врезался в «Ладу»: пострадали 2 ребенка
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Фото: littleone.ru
В Волжском пенсионер на иномарке врезался в «Ладу»: пострадали 2 ребенка
18 апреля, 10:26ПроисшествияАвтор: Станислав Лопатин
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