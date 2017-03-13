В Волгограде работники автомойки избили и повесили своего напарника

В Волгограде завершено расследование убийства 28-летнего работника одной из автомоек в Ворошиловском районе.

В совершении преступления обвиняются три местных жителя – Фарид Галимов, Эмиль Гиззатуллин и Алексей Чернышов. Все они являлись напарниками потерпевшего.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, убийство произошло 6 января этого года. Ночью работники автомойки на рабочем месте распивали спиртные напитки. Во время возникшей ссоры они избили своего 28-летнего приятеля. А потом Галимов решил расправиться с потерпевшем, чтобы тот не заявил в полицию.

«Не сообщая о своих намерениях напарникам, Галимов зашел в душевую комнату автомойки, где в это время находился потерпевший, накинул ему на шею веревку и задушил. Впоследствии тело убитого обвиняемые завернули в одеяла и спрятали в кладовке», – рассказала Куницкая.

Следствием собрана достаточно улик , доказывающих вину работников автомойки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Еще на стадии предварительного расследования обвиняемые признали свою вину.

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