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В Волгограде работники автомойки избили и повесили своего напарника
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде работники автомойки избили и повесили своего напарника
18 апреля, 13:07ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: rl0.ru
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