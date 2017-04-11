В Волгограде на пустой дороге «Приора» протаранила маршрутку
18 апреля, 08:05ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Анастасия Горобченко/ соцсети
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ДТП произошло поздно вечером 17 апреля на Первой продольной Волгограда недалеко от остановки «39-я Гвардейская».
Дороги в это время практически пустые, тем не менее, водитель легковушки умудрился не разъехаться с микроавтобусом, следовавшим по 40-му маршруту.
По предварительным данным, маршрутка выезжала на проспект Ленина на разрешающий сигнал светофора, а водитель «Приоры» проскочил на «красный». Удар пришелся в заднюю часть микроавтобуса. В результате у него вывернуло колесо, а вот «Лада» частично лишилась передней части – она превратилась в груду металла.
Водитель легковушки получил травму головы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, подоспевшие медики перебинтовали ему голову прямо на месте ДТП. Автоинспекторы по факту аварии проводят проверку.
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