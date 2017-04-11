В Волгограде на пустой дороге «Приора» протаранила маршрутку

ДТП произошло поздно вечером 17 апреля на Первой продольной Волгограда недалеко от остановки «39-я Гвардейская».

Дороги в это время практически пустые, тем не менее, водитель легковушки умудрился не разъехаться с микроавтобусом, следовавшим по 40-му маршруту.

По предварительным данным, маршрутка выезжала на проспект Ленина на разрешающий сигнал светофора, а водитель «Приоры» проскочил на «красный». Удар пришелся в заднюю часть микроавтобуса. В результате у него вывернуло колесо, а вот «Лада» частично лишилась передней части – она превратилась в груду металла.