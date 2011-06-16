В Рудне соседка влезла через окно в дом пенсионера, чтобы похитить деньги

В отдел полиции Руднянского района обратился 80-летний местный житель, который заявил о краже денег.

По словам пенсионера, он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, то не обнаружил на своем месте 10 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло. Эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев. По ним вскоре стражи порядка задержали вора – им оказалась 39-летняя безработная соседка потерпевшего.

Женщина созналась в содеянном. Похищенные деньги возвращены пенсионеру.

По факту кражи заведено уголовное дело. Соседке потерпевшего грозит до шести лет лишения свободы.

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