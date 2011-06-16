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В Рудне соседка влезла через окно в дом пенсионера, чтобы похитить деньги
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Рудне соседка влезла через окно в дом пенсионера, чтобы похитить деньги
18 апреля, 10:59ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: nslovo.info
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