В Рудне соседка влезла через окно в дом пенсионера, чтобы похитить деньги
18 апреля, 10:59ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: nslovo.info
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отдел полиции Руднянского района обратился 80-летний местный житель, который заявил о краже денег.
По словам пенсионера, он ненадолго вышел из дома, а когда вернулся, то не обнаружил на своем месте 10 тысяч рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом, выставив оконное стекло. Эксперты-криминалисты сняли отпечатки пальцев. По ним вскоре стражи порядка задержали вора – им оказалась 39-летняя безработная соседка потерпевшего.
Женщина созналась в содеянном. Похищенные деньги возвращены пенсионеру.
По факту кражи заведено уголовное дело. Соседке потерпевшего грозит до шести лет лишения свободы.
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0