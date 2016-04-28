В Ленинске подросток на мопеде на полном ходу врезался в «девятку»
18 апреля, 16:00ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: 1Ul.Ru
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14-летний подросток на мопеде влетел сзади в «Ладу», которая остановилась перед пешеходным переходом.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в Ленинске накануне в 15.30 напротив дома №217 по улице Ленина.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Подросток ехал в сторону ПМК-40 и, не успев затормозить, врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», который остановился перед пешеходным переходом.
В результате аварии несовершеннолетний мопедист получил травмы и был госпитализирован в больницу города Волжского.
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