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В Ленинске подросток на мопеде на полном ходу врезался в «девятку»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Ленинске подросток на мопеде на полном ходу врезался в «девятку»
18 апреля, 16:00ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: 1Ul.Ru
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