В Ленинске подросток на мопеде на полном ходу врезался в «девятку»

14-летний подросток на мопеде влетел сзади в «Ладу», которая остановилась перед пешеходным переходом.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в Ленинске накануне в 15.30 напротив дома №217 по улице Ленина.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Подросток ехал в сторону ПМК-40 и, не успев затормозить, врезался в автомобиль «ВАЗ-21099», который остановился перед пешеходным переходом.

В результате аварии несовершеннолетний мопедист получил травмы и был госпитализирован в больницу города Волжского.

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