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Три жителя Михайловки похитили у жителей региона 13 автомобилей «Лада»
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Три жителя Михайловки похитили у жителей региона 13 автомобилей «Лада»
18 апреля, 10:08ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: om-saratov.ru
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