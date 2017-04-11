Три жителя Михайловки похитили у жителей региона 13 автомобилей «Лада»

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовное дело против группы автоугонщиков из города Михайловки.

С мая 2013-го по февраль 2016 года трое ранее судимых молодых людей в возрасте 23, 27 и 28 лет похищали машины марок «Лада Приора» и «Лада Гранта». За это время они угнали 13 автомобилей с территорий города Волгограда, Жирновского, Фроловского, Новоаннинского, Серафимовичского, Иловлинского и Даниловского районов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, общая сумма похищенного составила более 4 миллионов рублей.

После кражи угонщики скупали за бесценок находящиеся в аварийном состоянии похожие автомобили в других регионах. А затем они, перебив идентификационные регистрационные знаки на кузовных частях, сбывали похищенные машины с помощью объявлений в интернете.

В конце февраля прошлого года преступная группа была задержана сотрудниками уголовного розыска.

Было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Кража», «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».