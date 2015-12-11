Родителей, насиловавших 12-летнюю дочь, проверят на вменяемость

Расследование резонансного уголовного дела по фактам изнасилования 12-летней девочки собственными родителями выходит на финишную прямую. Уже собраны доказательства, в том числе - признания самих супругов-извращенцев, которые рассказали о многократных эпизодах надругательства над ребенком.

Как выяснилось, половой жизнью девочка жила около трех месяцев, а в постель с родителями она ложилась практически ежедневно. Как рассказал, корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель СО по Тракторозаводскому району СУ СКР региона Владислав Подшибякин, если рассматривать каждый половой акт в качестве отдельного эпизода, то их наберется не менее полусотни.

Он также отметил, что в ходе допросов мать объяснила такое дикое обращение с дочерью упреждающей мерой. Якобы саму мамашу в детстве изнасиловал незнакомец, и она не хотела такого же стресса для дочери. Естественно, такое логическое умозаключение, а по факту превращение жизни ребенка в настоящий ад вызывает вопросы к психическому здоровью родителей. В связи с этим обоих супругов решено проверить на вменяемость.

Уже сегодня в Волгоградскую областную клиническую психиатрическую больницу №2 под конвоем доставят мать девочки, а 20 апреля эта же процедура ждет отца потерпевшей. Результаты экспертизы будут готовы в течение 10 дней.

Но вне зависимости от заключения врачей, квалификация статьи не изменится. Чету извращенцев будут судить по ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». В случае адекватности супругов им грозит наказание от 12 до 20 лет тюрьмы. Если же экспертиза покажет проблемы с их психическим здоровьем, то подозреваемых направят на принудительное лечение.

Что же касается потерпевшей девочки, то она сейчас находится в одном из реабилитационных центров Волгограда, где с ней продолжают работать психологи.

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