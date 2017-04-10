Прокуратура выявила сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»

По требованию прокуратуры Калачевского района заблокирован сайт с пошаговой инструкцией по изготовлению в домашних условиях «коктейля Молотова».

Ресурс, выявленный в ходе интернет-мониторинга, имел свободный доступ для всех пользователей, сообщила агентству «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева.

При этом изготовление зажигательной смеси представляло повышенную опасность для окружающих лиц.

Калачевский райсуд удовлетворил требование районного прокурора о запрете такой информации. Теперь доступ на сайт будет заблокирован органами Роскомнадзора.

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