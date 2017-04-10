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Прокуратура выявила сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»
Сюжеты:
На Берлин!Эх, дороги!Автобусы против маршруток
Komp 2
Прокуратура выявила сайт с инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова»
18 апреля, 10:10ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: news.nashbryansk.ru
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