Ночью в Киквидзенском районе на пожаре погиб 44-летний мужчина
18 апреля, 10:02ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: 5-tv.ru
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Труп мужчины был обнаружен на месте сгоревшей веранды в частном домовладении
Пожар произошел около полуночи в селе Ежовка в одном из частных домовладений на улице Центральной.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, по всей площади горела веранда и кровля дома. На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1973 года рождения.
Пожарные предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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