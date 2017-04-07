Ночью в Киквидзенском районе на пожаре погиб 44-летний мужчина

Труп мужчины был обнаружен на месте сгоревшей веранды в частном домовладении

Пожар произошел около полуночи в селе Ежовка в одном из частных домовладений на улице Центральной.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, по всей площади горела веранда и кровля дома. На месте пожара обнаружен погибший мужчина 1973 года рождения.

Пожарные предполагают, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Материалы по теме