На трассе «Москва-Волгоград» в ДТП получил травмы 7-месячный пассажир
18 апреля, 11:50ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: tvoe-avto.com
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В минувший понедельник в Городищенском районе в аварию на автомобиле «Hyundai Solaris» попала 30-летняя девушка-водитель.
В два часа дня она ехала со стороны Волгограда. Но так как скорость автомобиля была слишком большой, то автоледи не справилась с управлением и съехала с трассы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В результате ДТП пострадал 7-месячный пассажир иномарки. Он получил травмы, находясь в детском удерживающем устройстве.
С места аварии младенец был доставлен в ГУЗ КБ СМП №7.
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