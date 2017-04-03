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На трассе «Москва-Волгоград» в ДТП получил травмы 7-месячный пассажир
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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На трассе «Москва-Волгоград» в ДТП получил травмы 7-месячный пассажир
18 апреля, 11:50ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: tvoe-avto.com
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