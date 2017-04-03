На трассе «Москва-Волгоград» в ДТП получил травмы 7-месячный пассажир

В минувший понедельник в Городищенском районе в аварию на автомобиле «Hyundai Solaris» попала 30-летняя девушка-водитель.

В два часа дня она ехала со стороны Волгограда. Но так как скорость автомобиля была слишком большой, то автоледи не справилась с управлением и съехала с трассы, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.