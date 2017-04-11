В Банке России сообщили о выпуске этой осенью купюр в 200 и 2000 рублей
Сегодня, 20:11ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: politros.com
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ориентировочно в октябре этого года в России войдут в оборот новые денежные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.
Центробанк уже утвердил внешний вид этих банкнот и готов начать их выпуск уже в октябре, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.
По словам собеседника агентства, бумага для новых купюр будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».
В пресс-службе Банка России лишь подтвердили, что купюры поступят в оборот до конца нынешнего года.
Известно также, что на 200-рублевой банкноте будут изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический. На купюре большего достоинства появятся символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром «Восточный».
Материалы по теме
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей