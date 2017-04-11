В Банке России сообщили о выпуске этой осенью купюр в 200 и 2000 рублей

Ориентировочно в октябре этого года в России войдут в оборот новые денежные купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Центробанк уже утвердил внешний вид этих банкнот и готов начать их выпуск уже в октябре, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

По словам собеседника агентства, бумага для новых купюр будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».

В пресс-службе Банка России лишь подтвердили, что купюры поступят в оборот до конца нынешнего года.

Известно также, что на 200-рублевой банкноте будут изображены памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический. На купюре большего достоинства появятся символы Дальнего Востока — мост на остров Русский и космодром «Восточный».

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