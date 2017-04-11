На волгоградских предприятиях средняя зарплата превысила 30 тысяч рублей

В промышленном секторе Волгоградской области на 10,5% вырос уровень средней заработной платы по сравнению с прошлым годом.

Такие данные представил в среду региональный комитет промышленности и торговли по результатам мониторинга, который охватил более сотни ведущих предприятий и организаций области.

Как сообщили в облпромторге, в январе-феврале средняя зарплата работников на промышленных предприятиях составила 30,8 тыс. рублей, поднявшись за год на 2,9 тысячи.