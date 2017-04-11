На волгоградских предприятиях средняя зарплата превысила 30 тысяч рублей
Сегодня, 17:22ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: sdelanounas.ru
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В промышленном секторе Волгоградской области на 10,5% вырос уровень средней заработной платы по сравнению с прошлым годом.
Такие данные представил в среду региональный комитет промышленности и торговли по результатам мониторинга, который охватил более сотни ведущих предприятий и организаций области.
Как сообщили в облпромторге, в январе-феврале средняя зарплата работников на промышленных предприятиях составила 30,8 тыс. рублей, поднявшись за год на 2,9 тысячи.
Согласно данным мониторинга, в обрабатывающих производствах уровень среднемесячной заработной платы составил 31,1 тыс. рублей или 121% к общеобластному уровню оплаты труда.
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