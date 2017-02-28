Волжский с предложениями о сотрудничестве посетила делегация из Ирана

Заинтересовавшись промышленным потенциалом Волжского, иранские бизнесмены, предложили провести в городе совещание «Деловой Каспий».

Визит стал продолжением начатых еще в феврале этого года переговоров о взаимном сотрудничестве с волжскими учеными и бизнесменами.

Гостей из провинции Гилян встречали власти города и представители местной торгово-промышленной палаты.

Фото: Пресс-служба Волжской городской Думы, dumavlz.ru

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, мэр Игорь Воронин выразил уверенность, что эта и все другие запланированные встречи будут способствовать торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы приехали с целью развития наших совместных отношений. Готовы обсуждать, сотрудничать. Надеюсь, что эта встреча даст отличный толчок для развития отношений наших стран», – отметил в ответном слове глава иранской делегации – президент парка науки и технологий провинции Гилян, доктор Маджид Моттагиталаб.

Во время визита руководители торговых палат – доктор Хади Тижуш Табани и Владимир Глухов – подписали Соглашение об обмене информацией.

«Я уверен, чем больше мы будем обмениваться информацией, тем более будут развиваться экономические, научные отношения вашей страны и нашего города», - подчеркнул президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» Владимир Глухов.

После встречи с предпринимателями иранская делегация посетила площадку Волжского научно-технического комплекса «Волгоградского государственного технического университета», а также ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. В.В. Макарова.

В ходе общения прозвучало предложение в сентябре этого года провести в Волжском совещание «Деловой Каспий», в котором, кроме представителей Ирана, примут участие делегации еще из пяти стран.

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