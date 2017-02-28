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Волжский с предложениями о сотрудничестве посетила делегация из Ирана
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Волжский с предложениями о сотрудничестве посетила делегация из Ирана
Сегодня, 12:32ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волжской городской Думы/ dumavlz.ru
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