Волжский с предложениями о сотрудничестве посетила делегация из Ирана

Визит стал продолжением начатых еще в феврале этого года переговоров о взаимном сотрудничестве с волжскими учеными и бизнесменами.
Гостей из провинции Гилян встречали власти города и представители местной торгово-промышленной палаты.
Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Волжского, мэр Игорь Воронин выразил уверенность, что эта и все другие запланированные встречи будут способствовать торгово-экономическому сотрудничеству.
«Мы приехали с целью развития наших совместных отношений. Готовы обсуждать, сотрудничать. Надеюсь, что эта встреча даст отличный толчок для развития отношений наших стран», – отметил в ответном слове глава иранской делегации – президент парка науки и технологий провинции Гилян, доктор Маджид Моттагиталаб.
Во время визита руководители торговых палат – доктор Хади Тижуш Табани и Владимир Глухов – подписали Соглашение об обмене информацией.
«Я уверен, чем больше мы будем обмениваться информацией, тем более будут развиваться экономические, научные отношения вашей страны и нашего города», - подчеркнул президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» Владимир Глухов.
После встречи с предпринимателями иранская делегация посетила площадку Волжского научно-технического комплекса «Волгоградского государственного технического университета», а также ЗАО «Трубный завод «Профиль-Акрас» им. В.В. Макарова.
В ходе общения прозвучало предложение в сентябре этого года провести в Волжском совещание «Деловой Каспий», в котором, кроме представителей Ирана, примут участие делегации еще из пяти стран.