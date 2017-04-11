«Почта России» сократит руководящий состав в городах-миллионниках
Сегодня, 19:21ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: yodnews.ru
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Крупнейший почтовый оператор России собирается провести масштабную оптимизацию управленческого звена.
В рамках проекта по борьбе с очередями «Почта России» распространит запущенный в Москве проект по сокращению руководящего состава во всех городах-миллионниках страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Дмитрия Страшнова.
Еще два месяца назад было объявлено о сокращении этой весной 35% сотрудников аппарата управления в Москве за счет ликвидации дублирования функций и автоматизации на рабочих местах.
В компании отметили, что за счет высвободившихся средств будут повышены зарплаты работникам отделений.
Оптимизацию во всех городах-миллионниках компания планирует провести до конца этого года.
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