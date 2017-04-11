«Почта России» быстро доставит посылки с Avito и из Америки

Первая касается организации доставки международных отправлений между Россией и США. Если раньше эта сложная и дорогая процедура занимала месяц из-за того, что почта шла не напрямую, а «экзотическими маршрутами», как выразился Страшнов, то теперь все будет по-другому. «Почта России» договорилась с крупнейшей компанией «Federal Express» (FedEx) о прямой логистике и готова открыть в США свое представительство. Заминка только в том, что отношения между нашими странами еще не столь стабильны для запуска полномасштабного бизнеса. Но FedEx даже в этих условиях готов к сотрудничеству с российскими коллегами.
Логистика будет завязана в том числе и на авиационные перевозки. В прошлом году «Почта России» приобрела два самолета Ту-204, и это только начало. Дмитрий Страшнов подчеркнул, что компания намерена сформировать полноценный авиапарк, который будет летать не только на средние расстояния внутри страны, но и займется международными перевозками.
Вторая новость касается всех, кто привык экономить, делая покупки на известном ресурсе Avito. Почта планирует заключить с Avito соглашение о доставке товаров покупателям со всех площадок, которые есть в России.
Avito предоставит пользователям возможность распечатки готовой почтовой квитанции на отправку товара. Продавец сможет просто распечатать квитанцию и отнести товар в почтовое отделение, если покупатель выбрал такой вид доставки. Внедрить новинку предполагается в конце 2017 — начале 2018 года.
Проект с Avito – не первый для госпредприятия. «Почта России» и «Яндекс.Маркет» уже работают вместе, доставляя товар из интернет-магазинов для малого и среднего бизнеса. Пока эта опция есть только в 87 центрах выдачи в Москве, но в перспективе в систему войдут более 500 центров по всей стране.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году объем этого рынка в России вырос на 21% и достиг 920 млрд руб. В нынешнем году онлайн-продажи могут увеличиться до 1,1 трлн руб. Импорт посылок, заказанных онлайн, увеличился на 37% в денежном выражении, число входящих международных отправлений выросло сразу на 102%. На внутреннем рынке число заказов в 2016 году выросло лишь на 6%. При этом доля «Почты России» в доставке онлайн товаров растет: в 2014 году она составляла 39%, а 2016 году — уже 62%.
Естественно, «Почта России» стремится занять максимально широкую нишу на бурно развивающемся пространстве электронной торговли. Но на пятки ей наступает самый популярный у россиян китайский ресурс AliExpress, который на днях ввел свою систему доставки товаров от российских продавцов на следующий день после заказа. Логистику обеспечит также китайская компания. Пока услуга доступна жителям 20 крупнейших городов РФ, которые смогут очень быстро получать заказанные смартфоны, ноутбуки и наушники. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение одного—трех дней, и география таких регионов будет расширяться.