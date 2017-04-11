«Почта России» быстро доставит посылки с Avito и из Америки

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов сообщил две «горячих» новости, которых давно ждали соотечественники.

Первая касается организации доставки международных отправлений между Россией и США. Если раньше эта сложная и дорогая процедура занимала месяц из-за того, что почта шла не напрямую, а «экзотическими маршрутами», как выразился Страшнов, то теперь все будет по-другому. «Почта России» договорилась с крупнейшей компанией «Federal Express» (FedEx) о прямой логистике и готова открыть в США свое представительство. Заминка только в том, что отношения между нашими странами еще не столь стабильны для запуска полномасштабного бизнеса. Но FedEx даже в этих условиях готов к сотрудничеству с российскими коллегами.

Фото: build-x.info

Логистика будет завязана в том числе и на авиационные перевозки. В прошлом году «Почта России» приобрела два самолета Ту-204, и это только начало. Дмитрий Страшнов подчеркнул, что компания намерена сформировать полноценный авиапарк, который будет летать не только на средние расстояния внутри страны, но и займется международными перевозками.

Вторая новость касается всех, кто привык экономить, делая покупки на известном ресурсе Avito. Почта планирует заключить с Avito соглашение о доставке товаров покупателям со всех площадок, которые есть в России.

Avito предоставит пользователям возможность распечатки готовой почтовой квитанции на отправку товара. Продавец сможет просто распечатать квитанцию и отнести товар в почтовое отделение, если покупатель выбрал такой вид доставки. Внедрить новинку предполагается в конце 2017 — начале 2018 года.

Фото: aliexpressi.ru

Проект с Avito – не первый для госпредприятия. «Почта России» и «Яндекс.Маркет» уже работают вместе, доставляя товар из интернет-магазинов для малого и среднего бизнеса. Пока эта опция есть только в 87 центрах выдачи в Москве, но в перспективе в систему войдут более 500 центров по всей стране.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2016 году объем этого рынка в России вырос на 21% и достиг 920 млрд руб. В нынешнем году онлайн-продажи могут увеличиться до 1,1 трлн руб. Импорт посылок, заказанных онлайн, увеличился на 37% в денежном выражении, число входящих международных отправлений выросло сразу на 102%. На внутреннем рынке число заказов в 2016 году выросло лишь на 6%. При этом доля «Почты России» в доставке онлайн товаров растет: в 2014 году она составляла 39%, а 2016 году — уже 62%.

Фото: www.pochta.ru