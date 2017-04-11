Сделай сам и позови соседа!

В пресс-центре «Волга» прошло первое в Волгограде занятие «Школы Экодвора», в котором приняли участие более 50 слушателей.

Уникальный для города экологический проект объединил заготовщиков, переработчиков отходов и представителей инициативных групп, готовых заниматься сортировкой мусора у себя дома, во дворе, в поселке и тем самым продвигать в массы культуру цивилизованного обращения с отходами.

Проект «Экодвор» является частью общероссийской программы «Разделяй с нами» и реализуется в 7 регионах России - Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде, ряде округов Москвы и городах Подмосковья. Организаторами проекта выступили два фонда при экспертной поддержке движения «ЭКА». Одна из главных задач проекта – научить людей обращаться с отходами как с источником ценного вторсырья для возврата в хозяйственный оборот и тем самым уменьшить количество свалок.

Перед слушателями «Школы Экодвора» выступил волгоградский предприниматель Роман Себейкин - один из немногих, кто перерабатывает пластиковые бутылки и изготавливает из них теплицы, навесы. Из других полимерных материалов предприятие Себейкина производит тротуарную плитку, элементы черепицы и другую востребованную потребителем продукцию. Предприниматель поделился собственным опытом переработки отходов, подчеркнув важность внедрения в общественное сознание и быт правильного подхода к проблеме.

Фото: Роман Потоловский, facebook.com

- На сегодня известны три способа борьбы с мусором: сжигание, захоронение на свалках и переработка, - рассказывает Себейкин. - Все способы, кроме переработки, губят природу и опасны для здоровья людей. Сейчас практически всё, что мы выбрасываем в мусорные контейнеры, отправляется на свалки. Только два процента мусора сжигается, а перерабатывается всего четыре процента. Это ничтожно мало. Единственный безопасный способ обращения с отходами — переработка, то есть система, при которой отходы разделяются по видам, чтобы из них можно было создавать новые вещи.

Лидер Волгоградского регионального отделения движения «ЭКА», депутат Городищенской городской Думы Роман Потоловский первое занятие в «Школе Экодвора» начал с лекции о том, как решаются мусорные проблемы в Волгограде и в стране. Он рассказал о перспективах решения этих вопросов и о законах, призванных стимулировать общество к раздельному сбору и переработке.

Фото: Роман Потоловский, facebook.com

- Никто не задумывался, почему в СССР все собирали металлолом, макулатуру, бутылки? - спрашивает Потоловский. - Потому что «пионер – всем ребятам пример»? Нет. Потому что у государства были четкая программа и регламент по переработке вторсырья, заложенные в правительственных документах. В стране под эгидой Госснаба СССР существовала целая инфраструктура для сбора отходов, работали мощные производства по переработке макулатуры, текстильных, полимерных и древесных отходов, автопокрышек, стекла и других отходов. В эту систему входило более 500 предприятий по вторичной переработке сырья и около 6 000 приёмных пунктов по его заготовке от населения. В 1991 года эта система была ликвидирована, и только в 2000-ые годы мы начали получать от правительства первые разъяснения о том, как обращаться с отходами. Но без людей, без внедрения в общество современного подхода к этой проблеме ничего не получится. Эту задачу и ставит перед собой наше движение.

Фото: Роман Потоловский, facebook.com