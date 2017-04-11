Опытно-промышленная эксплуатация Котельниковского ГОКа начнется в 2018-м

В начале следующего года минерально-химическое производство на базе Гремячинского месторождения калийных солей будет запущено в опытно-промышленную эксплуатацию. К 2020 году комбинат должен заработать в полном объеме.

Об этом было заявлено в ходе инспекции площадки будущего горно-обогатительного комбината губернатором Андреем Бочаровым, представителями Минпромторга РФ и руководством компании, реализующей в Котельниковском районе крупнейший инвестиционный проект стоимостью 117 млрд рублей. Напомним, трехсторонний специальный инвестиционный контракт между администрацией Волгоградской области, Министерством промышленности и торговли РФ и АО «МХК «ЕвроХим» был подписан в 2016 году.

В настоящее время на территории ГОКа идет возведение объектов поверхностного комплекса, параллельно продолжается строительство трех подземных сооружений, необходимых для добычи сильвинитовой руды – сырья для получения калийных солей. Как сообщает пресс-служба главы региона, Андрей Бочаров вместе со специалистами оценил выполненный объем работ и спустился в шахту скипового ствола до отметки минус 1100 метров.

Особое внимание в ходе инспекции было уделено вопросам экологии. Вместе с губернатором и чиновниками обладминистрации на предприятии побывали члены Экологического совета при облдуме и депутаты регионального парламента. Они ознакомились с работой станции водоочистки, где внедрена бессточная схема водопользования, исключающая сброс сточных вод в водоемы. Для того, чтобы не допустить засоления замель и грунтовых вод, на территории будущей площадки солеотвала укладывается специальный защитный слой.