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Муниципалитеты проведут ремонт в домах, где он требовался до приватизации
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Муниципалитеты проведут ремонт в домах, где он требовался до приватизации
Сегодня, 11:14ЭкономикаАвтор: Станислав ЛопатинФото: primechaniya.ru
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