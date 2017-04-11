Муниципалитеты проведут ремонт в домах, где он требовался до приватизации

Согласно Жилищному кодексу, в ходе приватизации жилье должно было передаваться новым собственникам в удовлетворительном состоянии, пояснили в Минстрое России.
Чтобы определить четкий алгоритм выполнения муниципалитетом своих обязательств, министерство предложило внести поправки в Жилищный кодекс и закон о приватизации жилья.
«Если еще до даты приватизации первого жилого помещения в доме было принято решение о проведении капремонта, но ремонт не был проведен, и с тех пор ни за счет средств федерального бюджета, ни за счет регионального или местного бюджета капитальный ремонт не проводился, бывший наймодатель будет обязан финансировать проведение капремонта», – отметил в своем выступлении на заседании Госдумы замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
В документе оговаривается, что перечень услуг и работ и сроки проведения капитального ремонта должны быть согласованы с региональными программами капремонта.