Бюджетников и пенсионеров переведут на платежную карту «Мир» поэтапно

В пятницу Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание с помощью национальной платежной системы «Мир».

Переход начнется с 1 июля. Для работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, он продлится в течение года. Для пенсионеров – до 1 июля 2020 года, передает сегодня ТАСС.

При этом переход граждан, получающих соцвыплаты, на карту «Мир» решено сделать добровольным.

«Если гражданин привык получать пенсию или иные социальные выплаты из бюджета России наличными, то он так и будет получать их на руки, пока не поймет, что с картой «Мир» удобнее», – сказал на заседании первый зампредседателя думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Он отметил, что в платежной системе «Мир» сегодня принимают участие 352 банка, 98% банкоматов принимают ее карту.

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