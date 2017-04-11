В Волжском успешно борются с «серыми» зарплатами и неплательщиками налогов
Сегодня, 16:31ЭкономикаАвтор: Сергей МатанцевФото: img-fotki.yandex.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В мэрии Волжского создана специальная межведомственная комиссия по мобилизации доходов. Ее основная задача заключается в работе с должниками по налоговым и неналоговым платежам, кроме того, комиссия занимается вопросами легализации «теневой» и повышения «белой» зарплаты.
Только за первый квартал текущего года комиссии удалось сократить задолженность неплательщиков на 21,4 млн рублей, в том числе за счет погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц на 16,1 млн рублей, по налогам на совокупный доход на 1,1 млн рублей, по земельному налогу на 1 млн рублей. Все эти средства поступили в консолидированный бюджет.
Еще одним результатом работы межведомственной комиссии стала легализация трудовой деятельности 821 человека. Из них 353 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0