На рынках и ярмарках торговцев заставят через кассу продавать 17 товаров

В список, опубликованный на официальном сайте правительства, вошли 17 непродовольственных товаров.
Согласно распоряжению главы кабмина, вне торговых сетей через кассу должны продаваться ковры и ковровые изделия, одежда (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий), кожа и изделия из нее, древесина и изделия из дерева и пробки, химические вещества, лекарственные средства, резиновые и пластмассовые изделия.
Также в перечень вошли компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, транспортные средства, мебель, музыкальные инструменты, спорттовары и ортопедические приспособления.
В правительстве считают, что продажа этих товаров через контрольно-кассовые аппараты усилит контроль за уплатой налогов и защитит права потребителей.