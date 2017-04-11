На рынках и ярмарках торговцев заставят через кассу продавать 17 товаров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил перечень товаров, при продаже которых на рынках, ярмарках и в выставочных комплексах должна применяться контрольно-кассовая техника.

В список, опубликованный на официальном сайте правительства, вошли 17 непродовольственных товаров.

Согласно распоряжению главы кабмина, вне торговых сетей через кассу должны продаваться ковры и ковровые изделия, одежда (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий), кожа и изделия из нее, древесина и изделия из дерева и пробки, химические вещества, лекарственные средства, резиновые и пластмассовые изделия.

Также в перечень вошли компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, транспортные средства, мебель, музыкальные инструменты, спорттовары и ортопедические приспособления.