Катырин заявил о необходимости создания механизма для защиты потребителей

По мнению Катырина, пишет издание “Новые известия”, политика по защите прав потребителей окажется успешной, если население будет обеспечено качественными и недорогими товарами и услугами.
Каждый гражданин РФ является потребителем, отметил Сергей Катырин. Активизация бизнеса привела к увеличению рынка товаров и услуг. Поэтому сейчас очень важно создать действенную систему защиты от низкокачественных продуктов и услуг. А для этого нужно сделать экономику полностью прозрачной и обеспечить условия для предпринимательской конкуренции. Нужен орган, который будет осуществлять контроль за качеством товаров и услуг.
В системе ТПП РФ есть Комитет по развитию потребительского рынка, который защищает интересы потребителей и честного отечественного бизнеса, удовлетворяющего людские потребности. В структуре ТПП также есть АНО «Союзэкспертиза». Эта инспекционная компания занимается экспертизой и контролем качества товаров и услуг, охраняя интересы потребителей и производителей.