Катырин заявил о необходимости создания механизма для защиты потребителей

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин высказал свою позицию по поводу необходимости разработки государственной политики по защите прав потребителей, к которой призвал президент РФ Владимир Путин.

По мнению Катырина, пишет издание “Новые известия”, политика по защите прав потребителей окажется успешной, если население будет обеспечено качественными и недорогими товарами и услугами.

Каждый гражданин РФ является потребителем, отметил Сергей Катырин. Активизация бизнеса привела к увеличению рынка товаров и услуг. Поэтому сейчас очень важно создать действенную систему защиты от низкокачественных продуктов и услуг. А для этого нужно сделать экономику полностью прозрачной и обеспечить условия для предпринимательской конкуренции. Нужен орган, который будет осуществлять контроль за качеством товаров и услуг.