Сергей Катырин уверен в туристическом потенциале Дальнего Востока

В Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) завершилась презентация Хабаровского края. Глава ТПП Сергей Катырин рассказал о туристическом будущем региона.

На московской площадке 14 апреля встретились участники ТПП, заграничные партнеры, а также представители региональных и федеральных властей, информирует Vostokmedia.com. Сергей Катырин заметил интерес к региону со стороны инвесторов.

Глава ТПП заявил, что природный заповедник и инфраструктура Дальнего Востока могут превратить его в развитое туристическое направление.

Участники мероприятия охарактеризовали Хабаровский край как крупную российскую площадку для общения инвесторов. Две первые Территории опережающего развития (ТОР) открылись именно здесь, третья готовится к запуску.