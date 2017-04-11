Сергей Катырин уверен в туристическом потенциале Дальнего Востока

На московской площадке 14 апреля встретились участники ТПП, заграничные партнеры, а также представители региональных и федеральных властей, информирует Vostokmedia.com. Сергей Катырин заметил интерес к региону со стороны инвесторов.
Глава ТПП заявил, что природный заповедник и инфраструктура Дальнего Востока могут превратить его в развитое туристическое направление.
Участники мероприятия охарактеризовали Хабаровский край как крупную российскую площадку для общения инвесторов. Две первые Территории опережающего развития (ТОР) открылись именно здесь, третья готовится к запуску.
Также по числу инвестиций в режиме «свободного порта» край находится в лидерах. Всего было получено 12 заявок на общую сумму в 80 миллиардов рублей. Введение такого режима в Хабаровске и Советской Гавани уже вступило в фазу обсуждения.